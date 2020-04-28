حزب الله للأمريكيين: لن نقف متفرجين على انهيار لبنان

2020/04/28 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةتقول المعلومات المتوافرة ان حزب الله ابلغ الفرنسيين ان استمرار سياسة التجويع والانهيار الاقتصادي التي تعتمدها واشنطن ضد لبنان بمؤازرة جهات داخلية سوف تفتح البلد على المجهول وتؤدي الى ما لا تحمد عقباه.وأكد حزب الله: نحن من موقعنا لن نقف موقف المتفرج على انهيار البلد وتسليمه للعصابات والمتآمرين، ولن نقبل ان نسلمهم في […]

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