مراسل “العهد نيوز”: تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا في أربيل

2020/04/28 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل افاد مراسل “العهد نيوز” في اربيل ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10 حالات بفيروس كورونا في قضاء سوران وقال مراسلنا ان ، ” قائممقام قضاء سوران ،كرمانج عزالدين، اعلن اليوم عن اصابة 10 مواطنين من قضاء سوران بفيروس كورونا واضاف الى ان “الاجراءات الصحية المتبعة للمصابين تجري على قدم وساق”.

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