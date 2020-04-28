محافظ نينوى يكشف عن مصادر تمويل جديدة لداعش

2020/04/28 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ نينوى نجم الجبوري عن مصادر التمويل الجديدة لعصابات داعش الإرهابية.

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