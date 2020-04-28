دولة القانون: الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي لم يصلا للبرلمان

2020/04/28 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الثلاثاء، أن الكابينة الوزارية والمنهج الحكومي لم يصلا الى البرلمان حتى الآن.

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