الصحة العالمية : الإجراءات في العراق كانت كفيلة بالحد من انتشار كورونا

2020/04/28 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل، أن الإجراءات الحكومية كانت كفيلة بالحد من انتشار كورونا، ولولا القيود الصارمة لشهدت البلاد نتائج كارثية من حيث الإصابات والوفيات.

وقال اسماعيل في تصريح الحكومة العراقية نفذت توجيهات منظمة الصحة العالمية، بدءاً من إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم والمطارات والحدود مع تركيا وإيران، مضيفا ان اعداد الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة مؤكدة ودقيقة، فيما لفت الى أن الحالات بدأت تسجل انخفاضاً في بغداد والنجف وعدد من المحافظات.

وأشار إسماعيل الى أن العراق يمر بمرحلة حذر وتفاؤل في أن واحد وبالتالي يجب الحذر من مرحلة هجوم الفيروس مرة أخرى، مؤكدا ان ما تم اتخاذه حتى الان أدت إلى منع وقوع كارثة، كانت تنذر بالبلاد، وما حصل في أوروبا وتركيا وعدد من البلدان كان بسبب تأخر فرض إجراءات صحية.

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