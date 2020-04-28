بـ 280 الف دولار… ساعة من بوغاتي أروع من سيارات السباق!

2020/04/28 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ليست المرة الأولى التي تصمم بها ساعة فاخرة بالتعاون مع شركة سيارات، فهناك صلة قوية تجمع هذين العالمين، ولكن جاكوب اند كو تخطت نفسها هذه المرة عبر تصميم ساعة خارقة بالتعاون مع بوجاتي، ما المميز بها تعرف معنا:

السعر سيبكيك!قبل الدخول في التفاصيل قد تود ان تعلم سعر هذا الساعة، فهو ليس مرتفعا فحسب، بل يتخطى سعر سيارة! 280 الف دولار!! فما الذي يجعلها بهذه الكلفة؟

اعادة تصميم محرك السيارة بتقنية الـ 3Dلم تُصمم الساعة بالطريقة التقليدية، بل هي اعادة تصميم دقيق لمحرك البوجاتي شيرون الخارقة، بتقنية الـ 3D، ما يعني انه بمجرد ان تنظر الى معصمك لتتفقد الوقت، ستشعر وكأنك تتأمل اقوى محركات السيارات.

كما انها مزودة بشواحن توربينية تماما كتلك الموجودة في سيارة شيرون.

حتى هيكل شيرون موجود في تصميمهااختارت الشركة المصنعة اللون الازرق التي تشتهر به سيارة بوجاتي شيرون ووضعته في عقاربها، كما انها صممت الهيكل بطريقة تحاكي تضاريس السيارة وعدوانيتها، وهو يأتي باللون الاسود ويحمل اسم بوجاتي في الوسط باللون الاحمر.

هذه المعلومات لنا، ولكن من يمتلك بوجاتي شيرون يمكنه الاضطلاع على المزيد، فهو بامكانه ان يوصي على الوان الساعة بحسب لون سيارته، هذا وبامكانه اضافة المجوهرات اليها!

فهل تكون هذه الساعة مجسم لسيارة حقيقية؟!

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