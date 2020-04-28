مستر بين يُضحكك على الشاشة ولكن مجموعة سياراته ستُبكيك

2020/04/28 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لمن لا يعرفه، روان أتكينسون هو ممثل بريطاني لعب الكثير من الأدوار الكوميدية الشهيرة، أبرزها مستر بين وجوني انجليش.

بعيداً عن موهبته الكوميدية، يُعرف أتكينسون وسط عالم السيارات اذ ينفق جزءًا كبيراً من أرباحه على السيارات النادرة والمثيرة، وسنعرفك على بعضاً منها.

بي ام دبليو 328 رودستر 1939

لدى أتكينسون ولع خاص بالسيارات القديمة، ومن الطبيعي أن يمتلك سيارة كهذه، اذ فازت في سباق ميليه ميجليا لعام 1939، وهو سباق تحمل صعب جداً على الطرقات المفتوحة في إيطاليا.



قيمة هذه الـ بي أم دبليو تتعدى الـ 800,000 دولار أمريكي (3 ملايين ريال سعودي).

أستون مارتن V8 فانتاج 1977

يقال أن هذه السيارة هي التي شاركت في فيلم Johnny English Strikes Again، وهي مملوكة من قبل أتكينسون منذ عام 1984، وهي واحدة من عدد قليل من السيارات التي امتلكها أتكينسون لأكثر من عقد من الزمن، مما يظهر حبه الكبير لها.

قيمتها الحالية قد تتعدى الـ 200,000 دولار أمريكي (752,000 ريال سعودي).

مكلارين F1 1992

كانت هذه السيارة الأسرع في العالم وقت الكشف عنها، ومن أكثر السيارات تقدماً، حيث تتميز بقطع محرك مغطاة بالذهب، ومقعد سائق في وسط المقصورة يجعلك تشعر وكأنك سائق سباقات، إلا أنه بعد تحطمها وإصلاحها مرتين، قرر أتكينسون بيعها في مزاد علني، لتُباع في النهاية بـ 7.5 مليون دولار أمريكي (28.2 مليون ريال سعودي).

سكودا سوبيرب 2011

لم تكن تتوقع سيارة عادية على هذه اللائحة، صح؟

نعم، يمتلك أتكينسون هذه السيارة الاقتصادية العائلية، وعلى الأرجح أنه يستخدمها لتنقلاته اليومية.



الجدير بالذكر أن سكودا سوبيرب هي واحدة من السيارات الأكثر مبيعاً لدى علامة سكودا التشيكية الشهيرة في أوروبا.

لانسيا ثيما 8.32 الفئة الاولى 1989

قد تبدو سيدان عائلية عادية من الخارج، إلا ان ما يميزها هو محركها، اذ أنه V8 جبار من صنع فيراري!

هي سيارة نادرة جداً من ايطاليا يمتلكها أتكينسون منذ 7 سنوات واشتراها في مزاد علني، علماً أن هناك 20 نسخة منها فقط في المملكة المتحدة، وتبلغ قيمتها حوالي 30,000 دولار أمريكي (113,000 ريال سعودي).

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