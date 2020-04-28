الفلاحي: خلية الأزمة تراجع عملية للحظر الجزئي

2020/04/28 | 17:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو خلية الأزمة الحكومية، جاسم الفلاحي، اليوم الثلاثاء، عن القيام بمراجعة قرار حظر التجوال الجزئي، مؤكدا انها لن تتردد باتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية.وقال الفلاحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "خلية الأزمة تجري مراجعة علمية لحظر التجوال الجزئي ومتى ما وجدت بأنه قد أسهم في زيادة حالات الإصابة فسوف لا تتردد في اتخاذ أقصى الإجراءات".وأضاف ان "الخطة الموضوعة للحد من انتشار فيروس كورونا تشمل صفحات مختلفة، منها تقييد التنقل على المستوى الداخلي والخارجي ومنع الاختلاط وفرض حظر التجوال الشامل والجزئي والمناطقي".وأكد الفلاحي أن "هناك مشاكل جدية وحقيقية في المناطق ذات الاكتظاظ السكاني والعشوائيات في عموم المحافظات من حيث انتشار فيروس كورونا".وبين أن "خلية الأزمة تعمل تقييماً يومياً لخارطة انتشار الوباء".وأوضح ان "تخفيف إجراءات حظر التجوال جاء بناء على معطيات ونتيجة لأسباب معينة منها صحية واقتصادية واجتماعية".

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