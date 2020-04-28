اعلامي يروي موقفًا أنقذ حياته من قبل المحلل السياسي واثق الهاشمي الذي وافته المنية اليوم

2020/04/28 | 17:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف الاعلامي العراقي ومقدم البرامج السياسية عماد العصاد، عن موقف للمحلل السياسي واثق الهاشمي الذي وافته المنية اليوم، تسبب بانقاذه.وقال العصاد في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “سأروي لكم موقفه معي، جاءني مساء ذات يوم الى البيت مذعوراً مذهولاً فقال لي خويه عماد دير بالك الجماعة سمعتهم قبل اشويه ايخططون للاطاحه بيك […]

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