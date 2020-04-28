الكربولي: إشراك

2020/04/28 | 17:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، ان إشراك مقاولين وتجار بالعملية السياسية احد اسباب فشلها لانهم لايميزون بين العمل المشروع وغير المشروع.وغرد الكربولي على حسابه بموقع "تويتر" تابعته "كلكامش برس" قائلا ان "إشراك مقاولين وتجار بالعملية السياسية احد اسباب فشلها لانهم لايميزون بين العمل المشروع وغير المشروع".

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