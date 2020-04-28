مخالفات في عقد قيمته 16 مليون دولار.. النزاهة تعلن التفاصيل

2020/04/28 | 17:27 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط مخالفات في عقد لتجهيز محطة كهربائية في محافظة البصرة، قيمته 16...

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