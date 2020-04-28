تعيين قائد جديد لشرطة نينوى ونقل السابق لوزارة الدفاع

2020/04/28 | 17:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع في وزارة الداخلية يوم الثلاثاء بتعيين قائد جديد لشرطة محافظة نينوى.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان العميد ليث خليل خضر الحمداني تسلم مهامه بمنصب قائد شرطة محافظة نينوى والذي كان يشغل منصب مدير الشؤون الداخلية سابقاً ونقل خدمات اللواء الركن حمد نامس الجبوري الى وزارة الدفاع.

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