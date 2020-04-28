كم تقاضت ياسمين صبري للظهور مع رامز جلال ؟!

2020/04/28 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تسببت الإعلامية الكويتية مي العيدان في جدل كبير بعد تعليق عن حلقة رامز جلال مع الممثلة المصرية ياسمين صبري خلال برنامج المقالب الذي يعرض في رمضان رامز مجنون رسمي، وذلك من خلال حديثها عن أجر ياسمين صبري مقابل الظهور في هذه الحلقة.وصرحت مي العيدان أن ياسمين صبري تقاضت 2 مليون دولار مقابل الظهور […]

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