مؤشرات تؤكد “حلحلة” الأزمة.. جملة قالها الكاظمي خلال اجتماعه بالقوى الشيعية ربما تقف وراء “تسهيل المهمة”

2020/04/28 | 18:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تزداد المؤشرات على “تحلحل” الأزمة امام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أيام من غموض الموقف وتصاعد الترجيحات بشأن “عجز” الكاظمي عن حل المسائل العالقة مع الكتل السياسية.يقول السياسي والنائب السابق مشعان الجبوري، إن “الكاظمي مازال يمتلك فرصة كبيرة”، كاشفًا عن كواليس دارت خلال اجتماع يوم امس للكاظمي مع الكتل […]

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