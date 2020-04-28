القبض على متهمين اثنين بقضايا إرهابية بكمين محكم في الانبار

2020/04/28 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين بقضايا إرهابية بكمين محكم في الأنبار.وذكرت الخلية، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من شعبة استخبارات وأمن الفرقة الأولى بالتعاون مع استخبارات الفوج الأول باللواء الرابع في الفرقة ذاتها، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين […]

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