الخارجية: اليابان خصصت 1.45 مليون دولار لمساعدة العراق في مواجَهة كورونا

2020/04/28 | 18:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن تثمين العراق لقرار الحكومة اليابانية الأخير بتخصيص 1.45 مليون دولار لمساعدته في مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه أن "العراق يُثمّن عالياً مواقف اليابان الداعمة، والمُسانِدة في مُختلِف الظروف الطارئة، وعلى طول خط العلاقات التاريخيّة التي تجمع بين العراق واليابان، وآخرها قرار الحكومة اليابانيّة تخصيص مبلغ (1.45) مليون دولار بوساطة الاتحاد الدوليّ لجمعيّات الصليب والهلال الأحمر لمُساعَدة العراق في مُواجَهة فايروس كورونا، وتقديم مبلغ (1.55) مليون دولار عبر مُفوّضيّة الأمم المتحدة لشُؤُون اللاجئين لدعم الاحتياجات الإنسانيّة للنازحين العراقيّين".

وأضافت أن "العراق ينظر إلى هذه الخطوة بأنّها تُمثّل تجليّاً صادقاً للشراكة الستراتيجيّة المُتنامية على أرض الواقع التي تجمع بين البلدين، كما تُمثل رسالة تضامُن في ضوء التحدّيات، والظروف الاستثنائيّة، ومنها: ظاهرة نُزُوح عوائل عراقيّة من عدد من المُدُن بسبب عصابات داعش الإرهابيّة، وكذا دعم جُهُود مُواجَهة تفشّي جائحة فايروس كورونا المُستجِدّ".

وأعربت عن "شكر العراق وتقديره لما تقدّمت به اليابان من دعم ماليّ في مُواجَهة هذه التحدّيات"، مؤكّداً "تمسك العراق بعلاقات التعاون الثنائيّة الشاملة، والبناء عليها وُصُولاً إلى تحقيق تطلّعات شعبينا الصديقين".

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