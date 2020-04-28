أسعار النفط ترتفع 6%

2020/04/28 | 18:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.قفزت أسعار النفط بنحو 6% اليوم الثلاثاء، بعدما كانت أسعار الذهب الأسود قد سجلت خسائر فادحة خلال الفترة الماضية بسبب وفرة معروض النفط وامتلاء المخزونات العالمية.وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 6% إلى 21.15 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 5% إلى 14.44 […]

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