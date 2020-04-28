2020/04/28 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم _ النجف

افاد مصدر أمني بمحافظة النجف، بأن جثمان امرأة متوفية من العائلة الملكية الكويتية دفن اليوم الثلاثاء في مقبرة النجف.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "طائرة قادمة من دولة الكويت وصلت اليوم إلى مطار النجف تح

بغداد اليوم - كردستان

توجه نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، الى بغداد على رأس وفد يضم 3 وزراء.

وقال مراسل (بغداد اليوم) في اقليم كردستان، إن نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني توجه الى بغداد على رأ

بغداد اليوم- بغداد

اصدر المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بينها تنفيذ مشروع سكني ببغداد.

وذكر بيان صادر عن وزارة التخطيط، ان الوزير "ترأس اجتماع المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بحضور عدد من السادة الوزراء وممث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الكرخ تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الكرخ تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).