عمليات بغداد تعلن تحرير اثنين من المختطفين اثر عملية تسليب لعجلتين

2020/04/28 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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قيادة عمليات بغداد =============أقدمت عصابة اليوم الثلاثاء على تسليب عجلتين نوع رافعة تادانو وخطف سائقيها، وعلى الفور شرعت قوة من مقر اللواء الاول بالفرقة الاولى شرطة اتحادية بالبحث والوصول الى المكان الذي تختبئ فيه هذه العصابة وهو عبارة عن دار ، حيث تمت مداهمته جنوبي العاصمة ، وقد حصل إطلاق نار من داخله بإتجاه القوة المداهمة مما تطلب الرد على مصادر النيران وقتل احد أفراد العصابة، والقاء القبض على اثنين من عناصرها وتحرير السائقين المخطوفين، حيث وجد احدهم مصاب، وجرى نقله للمستشفى، كما عثر على العجلتين التي تم تسليبهما ، في حين ضبط القوات الأمنية أيضاً، ثلاث عجلات مونيكا مصفحة، وثلاث أخرى نوع هيلوكس، فضلا عن سلاحي قناص وناظورين و٣ قاذفات RBG7 و٥ حشوات و٦صواريخ قاذفة و٦ بنادق برنو وبندقيتين كلاشنكوف و ٣ بنادق M16 وبندقية M4 ورشاشة BKC وشريطين عتاد BKC وهاون ٦٠ ملم وركيزه وموجه ورمانتين يدوية وبندقية صيد و٣ اجهزة اتصال وقاذفة نوعه بازوكه و ٤ جعب فارغة ومشلحين ودرعين و٩ بدلات عسكرية و٨٠ إطلاقة عتاد Bkc و أشرطة تسجيل مكالمات وجهاز DVR و٥ اجهزة موبايل وأرقام عجلات مرورية متنوعة. وتؤكد قيادة عمليات بغداد ان قواتها ستبقى العين الساهرة لحماية المواطنين ومصالحهم .==============28 نيسان 2020

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين بقضايا إرهابية بكمين محكم في الأنبار.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من شعبة استخبارات وأمن الفرقة الأولى بالتعاون مع استخبارات الفو

بغداد اليوم- نينوى

اكد مصدر مطلع من داخل محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، تسمية قائد جديد لشرطة المحافظة بدلاً من اللواء الركن حمد النامس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "العميد ليث خليل خضر الحمداني

بغداد اليوم- خاص

حذر مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، من عودة ما اسماها بـ’’حرب الكهرباء’’ بعد تفجير ابراج في نهر الامام شمال شرق المحافظة.

وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالة (45كم شمال شرق بعقوبة) حاتم ال

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