الاعلام الأمني: القبض على متهمين اثنين بقضايا إرهابية بكمين محكم في الانبار

2020/04/28 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين بقضايا إرهابية بكمين محكم في الأنبار.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من شعبة استخبارات وأمن الفرقة الأولى بالتعاون مع استخبارات الفوج الأول باللواء الرابع في الفرقة ذاتها، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بقضايا إرهابية والصادر بحقهما مذكرة قبض وفق المادة 4 ارهاب".

واشارت الى أن "عملية القاء القبض، أتت بعد نصب كمين محكم لهما في مفرق الوليد /طربيل غربي قضاء الرطبة، وقد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصولياً".

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