الكاظمي يؤكد ان الحكومة العراقية ستسعى لإجراء انتخابات نزيهة

2020/04/28 | 18:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن الحكومة سوف تسعى لإجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة....

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