الامن العراقي يعتقل مطلوبين بتهمة الارهاب غرب الرطبة

2020/04/28 | 18:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي في محافظة الأنبار، الثلاثاء، باعتقال مطلوبين اثنين بتهمة "الارهاب" غرب الرطبة....

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