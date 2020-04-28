اعتقال متهم يتاجر بمادة الكريستال المخدرة في كربلاء

2020/04/28 | 18:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال ” متهم يتاجر بمادة الكريستال المخدرة”.وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “المعتقل أستدرج بكمين من قبل مفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية ، وبتوجيه من قائد الشرطة اللواء احمد زويني “.وأوضح إن […]

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