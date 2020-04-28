تحرير مختطفين وقتل أحد خاطفيهم واعتقال اخرين جنوبي بغداد

2020/04/28 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، تحرير مختطفين إثنين وقتل احد خاطفين والقاء القبض على عنصرين من العصابة بعد تبادل اطلاق نار معهم، جنوبي العاصمة.وذكرت القيادة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “عصابة، أقدمت اليوم الثلاثاء، على تسليب عجلتين نوع رافعة تادانو وخطف سائقيها، وعلى الفور شرعت قوة من مقر […]

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