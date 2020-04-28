الكعبي: داعش يستغل الظروف الراهنة ويهدد أمن المحافظات بشكل جدي

2020/04/28 | 18:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، من ان تنظيم داعش الارهابي يستغل الظروف الراهنة ويهدد أمن المحافظات بشكل جدي، داعيا لتفعيل التنسيق الامني بين بغداد وإقليم كردستان.وذكر بيان لمكتب الكعبي، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "ترأس اجتماعا امنيا موسعا، بحضور رئيس لجنة الإمن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر واعضاء اللجنة، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يارالله، وقائد الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد العلاق، وقادة عمليات محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، وعددا من كبار القادة والضباط في المحافظات الثلاث".وأضاف انه "جرى خلال الإجتماع مراجعة وتقييم الواقع الامني في عموم البلاد لاسيما المحافظات المذكورة، والتهديدات والخروق الأمنية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن الوقوف على الإمكانيات والقدرات العسكرية والإحتياجات ومكامن الخلل الموجودة في مختلف القطعات المنتشرة في ارجاء البلاد، وصولا الى وضع المعالجات اللازمة و جملة من التوصيات الخاصة بالاجتماع".وحذر الكعبي من "خطورة اي تراخي امني في مواجهة الارهاب لاسيما في هذا الظرف الذي نواجه فيه معركة اخرى تتمثل بمحاربة وباء كورونا".ودعا الى "تعزيز الجهد الجوي و القطعات الامنية الموجودة في بغداد وديالى وكركوك وصلاح الدين وتكثيف عمليات تعقب الارهابيين عبر المناطق الصحراوية الشاسعة وغيرها".

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