وفاة متظاهر نتيجة المواجهات في طرابلس

2020/04/28 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..توفي متظاهر لبناني متأثرا بجراحه بعد الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس بين المتظاهرين والجيش.ونعت الشابة فاطمة فؤاد في منشور على صفحتها عبر “فايسبوك”، شقيقها الذي قضى في مواجهات طرابلس أمس.وكتبت: “استشهد أخي فواز فؤاد السمان 26 عامًا، متأثراً بجراحه نتيجة رصاصة حية خلال مواجهات الثوار مع الجيش أمس في طرابلس”.وأدت الإشتباكات […]

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