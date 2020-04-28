42 قتيلاً حصيلة أولية لتفجير في سوق شعبي بمدينة عفرين

2020/04/28 | 18:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل حوالي 42 مدنياً وجرح آخرين، اليوم الأربعاء، جراء انفجار داخل مدينة #عفرين الخاضعة لسيطرة #تركيا وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، بريف #حلب الشمالي.وقالت مصادر محلية لـ «الحل نت»، إن «#عبوة_ناسفة انفجرت بداخل صهريج…

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