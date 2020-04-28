2020/04/28 | 18:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن تجمع الحراك الشعبي الوطني الديمقراطي (تحشيد) عن تأييده وبقوة البيان الذي صدر يوم أمس من قبل “حركات وساحات وثوار محافظات العراق”.وقال المتحدث بأسم (تحشيد) مزاحم الشبلي ان ذلك يأتي “بعد أن رفضت السلطات المتعاقبة الأعتراف بمطالب المتظاهرين السلميين المشروعة واعتمادها، بدلاً عن ذلك، سياسة المماطلة والتسويف”.وأكد أن تجمع (تحشيد) “يؤيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( (تحشيد) يؤيد مطالب المتظاهرين بتشكيل “مجلس وطني لأنقاذ العراق)) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( (تحشيد) يؤيد مطالب المتظاهرين بتشكيل “مجلس وطني لأنقاذ العراق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).