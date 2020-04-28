الصوم العشائري

2020/04/28 | 18:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي [ وأنذر عشيرتك الاقربين ] الترابط العشائري ومنظومته الادارية والقانونية ميزة جملة من البلدان ومنها العراق منذ القدم حيث كان سائد عند العراقيين ومازال التحاكم الى العرف العشائري ،حتى عندما احتلت بريطانيا العراق ومما شاهدته من قوة رسوخ هذا العرف لدى العراقيين في عام ١٩١٨ اصدرت قانونا ،فرضت فيه الترافع بموجبه الى […]

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