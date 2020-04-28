2020/04/28 | 18:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قفزت أسعار النفط بنحو 6%، اليوم الثلاثاء، بعدما كانت أسعار الذهب الأسود قد سجلت خسائر فادحة خلال الفترة الماضية بسبب وفرة معروض النفط وامتلاء المخزونات العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تقفز الى 6% ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط تقفز الى 6% ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).