بعد “صفقة القرن”… خطوة أمريكية جديدة تجاه الضفة الغربية

2020/04/28 | 18:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ..قالت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن واشنطن مستعدة للموافقة على السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي في بعض المناطق، لكنها تدعو إسرائيل إلى إجراء مفاوضات إضافية مع الفلسطينيين.ونقل الموقع الإلكتروني “تايمز أوف إسرائيل”، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية لتوسيع […]

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