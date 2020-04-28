العمليات المشتركة: المروجون لعودة نشاط داعش سنتعامل معهم وفق المادة 4 إرهاب

2020/04/28 | 18:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاءـ، أنها ستتعامل مع من يروج لعودة نشاط عصابات داعش الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق المادة 4 إرهاب، فيما بينت أن العمل الانتحاري الذي استهداف مديرية الاستخبارات والأمن في كركوك محاولات فاشلة لإثارة الفوضى.وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن […]

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