خبير قانوني يحمل الحكومة مسؤولية انتشار المنشطات الرياضية

2020/04/28 | 19:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حمل الخبير القانوني الرياضي، نزار احمد، الحكومة العراقية مسؤولية انتشار المنشطات الرياضية في البلاد.وقال احمد لـ /المعلومة/ إنه “حسب قرارات هيئة الامم المتحدة والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، فإن مكافحتها هي مسؤولية حكومية وليس رياضية او إعلامية”.وأوضح ان “الحكومة العراقية والمتمثلة بوزارة الشباب يحتم عليها تشكيل منظمة محلية لمكافحة المنشطات مستقلة عن […]

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