وقفة مع الذات - حوا بطواش

2020/04/28 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حوا_بطواش * كلام ع الماشيالمشي في الصّباح الباكر على شوارع القرية، عندما يبزغ نور الصباح الجديد مبدّدا ظلمة الليل ويولد النهار، هو تجربة فريدة لها سحرٌ خاصٌ لا يعرفه إلا القرويّون.



البيوت المتراصّة مغلقة على أصحابها، ما تزال مستغرقة في النوم.



لا صوت هنا إلا همسات الريح، ووقع خطواتي على أسفلت الشوارع.



في هذه الأيام، أيام الحجر الصحي والعزلة البيتية، حيث الانفراد مع النفس أو العائلة، لا بد من وقفة ......





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