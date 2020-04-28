دروس قرآنية من وحي رمضان. - عباس علي العلي

2020/04/28 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي "القرآن الكريم ربيع القلوب" ومتى ما أزهرت القلوب بالربيع أنفتحت لها مغاليق الطرق وبرق شعاع النور ليضيء درب العارفين بالله والساعين له، اليوم ونحن في ظلال الشهر الفضيل نفتح قلوبنا وعقولنا لهذا الربيع الدائم والمعين الذي لا ينضب بالحياة، في قراءة موضوعية وليست تفسيرية له فالقرآن الكريم ميسر للذاكرين ليس بحاجة للترجمة ولا يحتاج إلى ما يحتاجه غيره فهو كلام الله تعالى للذين إذا أستمعوا له خشعت قلوبهم و ......





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