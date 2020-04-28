عاجل: صحة الكرخ تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/04/28 | 19:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.

وقال الحجامي في بيان، تلقته "الغد برس" انه "من المؤسف جداً ان يصل الفيروس لمناطق بعيدة مثل الطارمية، وإصابة سيدة بعمر ٧٨ سنة يعني انها اكتسبت العدوى من شخص آخر وهذا يعني و جود حالات أخرى غير مشخصة في المنطقة مما يتوجب على ساكنيها اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر".

واضاف، انه"من الضروري جداً الحفاظ على مناطق أطراف الكرخ خالية من المرض فان اي ارباك فيها يؤثر سلباً على كل بغداد لكونها الممول الرئيسي لها بالمواد الغذائية".

وبين الحجامي تفاصيل الموقف الوبائي لصحة الكرخ بالجدول التالي:

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