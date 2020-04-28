40 قتيلاً بينهم 11 طفلاً بتفجير في عفرين الكوردية بسوريا

2020/04/28 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل 40 شخصاً يوم الثلاثاء بتفجير صهريج مفخخ بمدينة عفرين الكوردية شمال سوريا.

ووقع التفجير عبر صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع راجو المزدحم وسط عفرين التي تحتلها القوات التركية وميليشيات سورية موالية لها منذ عام 2018.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان أن 40 شخصاً قتلوا جراء التفجير بينهم 11 طفلاً.

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