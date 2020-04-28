بعد أنباء عن إنشاء قاعدة تركية.. وزارة الدفاع التونسية ترد

2020/04/28 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع التونسية، الثلاثاء، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، بخصوص استخدام قوى أجنبية للأراضي التونسية لتنفيذ عمليات عسكرية.

وقالت الوزارة في بيان "إن ما روجته بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية من إشاعات مغرضة حول استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقا لعمليات عسكرية، لا أساس له من الصحة".

ووصف البيان الادعاءات بأنها "غير مسؤولة، تحاول النيل من سيادة تونس وأمنها القومي".

وأضاف بيان الوزارة أن "تونس تمارس سيادتها المطلقة على كافة أراضيها برا وبحرا وجوا، ولا تسمح لأية قوات أجنبية باستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية".

وكانت مواقع إلكترونية تونسية قد نشرت تقارير تتحدث عن سماح تونس بإنشاء قاعدة عسكرية تركية جنوبي البلاد لتنفيذ عمليات في ليبيا.

وليبيا المحاذية لتونس، منقسمة منذ عام 2014 بين مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس والشمال الغربي، ومناطق تسيطر عليها القوات المتمركزة في بنغازي شرقي البلاد، بقيادة خليفة حفتر.

وتدعم الإمارات ومصر وروسيا حفتر، في حين تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.

ويعد حفتر منذ وقت طويل، الحاكم الفعلي لشرق ليبيا، لكن هناك إدارة مدنية تتولى اسميا السلطة هناك.

وبنغازي هي مقر المؤسسات الحكومية الموازية بالإضافة إلى البرلمان الوطني.

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