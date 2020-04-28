القبض على افراد عصابة بعد تسليبهم عجلتين نوع رافعة وخطف سائقيها جنوبي بغداد

2020/04/28 | 19:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القبض على عصابة بعد تسليبها عجلتين نوع رافعة وخطف سائقيها جنوبي بغداد.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "أقدمت عصابة اليوم الثلاثاء على تسليب عجلتين نوع رافعة تادانو وخطف سائقيها، وعلى الفور شرعت قوة من مقر اللواء الاول بالفرقة الاولى شرطة اتحادية بالبحث والوصول الى المكان الذي تختبئ فيه هذه العصابة وهو عبارة عن دار، حيث تمت مداهمته جنوبي العاصمة".

واضافت "وقد حصل إطلاق نار من داخله بإتجاه القوة المداهمة مما تطلب الرد على مصادر النيران وقتل احد أفراد العصابة، والقاء القبض على اثنين من عناصرها وتحرير السائقين المخطوفين، حيث وجد احدهم مصاب، وجرى نقله للمستشفى، كما عثر على العجلتين التي تم تسليبهما".

وبينت "في حين ضبطت القوات الأمنية أيضاً، ثلاث عجلات مونيكا مصفحة، وثلاث أخرى نوع هيلوكس، فضلا عن سلاحي قناص وناظورين و٣ قاذفات RBG7 و٥ حشوات و٦صواريخ قاذفة و٦ بنادق برنو وبندقيتين كلاشنكوف و ٣ بنادق M16 وبندقية M4 ورشاشة BKC وشريطين عتاد BKC وهاون ٦٠ ملم وركيزه وموجه ورمانتين يدوية وبندقية صيد و٣ اجهزة اتصال وقاذفة نوعه بازوكة و ٤ جعب فارغة ومشلحين ودرعين و٩ بدلات عسكرية و٨٠ إطلاقة عتاد Bkc وأشرطة تسجيل مكالمات وجهاز DVR و٥ اجهزة موبايل وأرقام عجلات مرورية متنوعة".

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