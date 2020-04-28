2020/04/28 | 19:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتعهد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، دون الإشارة إلى موعد إجرائها.

قال الكاظمي إن حكومته ستعمل على إجراء انتخابات نزيهة وعادلة تعيد إنتاج الثقة في العملية الانتخابية

وذكر بيان صدر عن مكتب الكاظمي، يوم 28 نيسان/أبريل، أن الأخير استقبل في مكتبه وفدًا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان.

وقال الكاظمي، وفق البيان، إن "الحكومة سوف تسعى إلى إجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة تستجيب لمقتضيات المرحلة، وتعيد إنتاج الثقة في العملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي".

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وأضاف الكاظمي مخاطبًا الوفد، "أنتم شركاء لرئيس الوزراء وحكومته للعبور بالبلاد من الأزمة الحالية"، داعيا إلى "ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".

كما شهد اللقاء، بحسب البيان، بحث عمل المفوضية العليا للانتخابات واحتياجاتها ومهامها المستقبلية، دون أن يتطرق الكاظمي في حديثه إلى موعد الانتخابات التي يطالب المتظاهرون بإجرائها في أقرب وقت ممكن.

وجاء حديث الكاظمي عن الانتخابات بعد ساعات فقط من تصريح مثير للقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي كشف فيه عن "سر"، حيث قال إن "القوى السياسية متفقة ضمنًا على عدم إجراء انتخابات مبكرة والمحافظة على الحكومة إلى حين نهاية دورتها في 2022".

لم يتطرق الكاظمي إلى موعد إجراء الانتخابات

وبين الزاملي، في حديث متلفز، أن القوى السياسية لن تسمح بإنجاز قانون الانتخابات، مؤكدًا أن إصرار الكتل السياسية على حصصها في كابينة الكاظمي يشير إلى ذلك.

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