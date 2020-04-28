بابل تقرر رفع مستوى الإنذار للحالة القصوى وفرض حظر تجوال تام

2020/04/28 | 20:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر محافظ بابل، حسين المنديل، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى الانذار للدرجة القصوى بمواجهة فيروس كورونا، في ناحية الاسكندرية.

وقال المنديل، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "محافظة بابل سجلت اليوم الثلاثاء اصابتين في ناحية الاسكندرية".

واضاف "قررنا رفع مستوى الانذار للحالة القصوى"، مشيرا الى "غلق مداخل الناحية وفرض حظر التجوال التام وتكثيف الجهد الصحي والامني في المنطقة".

وأعلنت دائرة صحة محافظة بابل، الثلاثاء، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا، في المحافظة، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابة أو حالة وفاة لهذا اليوم.

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