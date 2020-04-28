2020/04/28 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

يتوقع أن يتأثر العراق، يوم غد الأربعاء، بحالة من عدم استقرار جوي، يرافقها تشكل سحب ركامية وهطول زخات متفرقة من الامطار قد تصحب بالرعد احيانا.

وقال موقع طقس العرب في نشرته الخاصة بالعراق إن "الحالة غير المستقرة تتركز جنوب وجنوب شرق البلاد وشمال شرقها، مع احتمالية وصولها للعاصمة بغداد، وتنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية المثيرة للاتربة والغبار مع هبات تصل ل60-70 كم/ الساعة، حيث تكون الفرصة مهيأة لتشكل الغبار في مناطق جنوب وشرق البلاد".

وأضاف، "فيما يتوقع أن ينحسر تأثيرها مع ساعات صباح يوم الخميس المقبل، حيث يطرا ارتفاع على درجات الحرارة اثناء النهار ويسود طقس حار نسبيا ومستقر بوجه عام"

وحذر الموقع، من "انزلاق المركبات اثناء القيادة في المناطق التي تشهد هطول للامطار، ومن الغبار لمرضى الجهاز التنفسي والعيون الى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي اي مضاعفات صحية".

بغداد اليوم-بغداد

أوضح مدير عام صحة بغداد/ الرصافة، عبد الغني الساعدي، الثلاثاء، تفاصيل الحالات الـ15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ضمن رقعتها الجغرافية.

وقال الساعدي، في بيان، إن "صحة الرصافة شخصت 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 10 حالات

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل وفاتين و81 اصابة جديدة بكورونا في 8 محافظات.

وأكدت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، على "وجوب الالتزام بمنع التجمعات كافّة، كم

بغداد اليوم- بغداد

علق الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، الثلاثاء 28-4-2020، على احتمالية ان يواجه العراق مصير لبنان الذي انهارت عملته المحلية وخسرت نصف قيمتها بفعل الازمة المالية في البلاد التي خلفها انخفاض اسعار النفط العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( توقعات الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. غبار واجواء غير مستقرة وزخات مطر متفرقة بهذه المناطق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( توقعات الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. غبار واجواء غير مستقرة وزخات مطر متفرقة بهذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).