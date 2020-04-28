المالكي يكشف رفضه عرضا للكاظمي

2020/04/28 | 20:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، أن ائتلافه مستمر مع الشركاء في إنجاز مهمة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي والتي وصفها ...

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