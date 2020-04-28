2020/04/28 | 20:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صحة الرصافة: العدد التراكمي للإصابات بكورونا ارتفع إلى 323 حالة

اخبار مباشرة

صحة الرصافة: العدد التراكمي للإصابات بكورونا ارتفع إلى 323 حالة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة: العدد التراكمي للإصابات بكورونا ارتفع إلى 323 حالة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة: العدد التراكمي للإصابات بكورونا ارتفع إلى 323 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).