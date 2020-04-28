الخارجية: تسيير رحلة استثنائية من عمان الى بغداد على متنها 289 مسافرا

2020/04/28 | 20:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، اليوم الثلاثاء، عن تسيير رحلة استثنائية من عمان الى بغداد على متنها 289 مسافرا.

وقال الصحاف في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "سفارتنا لدى عمّان وبالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية تُسيِّر رحلة استثنائيّة تُقِلّ (289) مُسافِراً عراقيّاً كانوا عالقين في الأردن بسبب الحظر الشامل، وإغلاق المطارات".

وتابع "تمت الرحلة بحضور سفير العراق في الأردن حيدر العذاري والكادر الدبلوماسي لتوديع المسافرين، وتيسير إجراءات سفرهم".

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