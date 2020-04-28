إغلاق معبر مندلي حرم ديالى ألف فرصة عمل

2020/04/28 | 20:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في ديالى يوم الثلاثاء بأن إغلاق معبر سومار الحدودي بين ناحية مندلي وإيران بسبب أزمة كورونا حرم المحافظة من ألف فرصة عمل.

وقررت الحكومة العرافية في أذار/مارس الماضي اغلاق جميع المعابر الحدودية لمنع تفشي وانتقال فيروس كورونا الى الاراضي العراقية.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة شرقي ديالى مازن الخزاعي لشفق نيوز إن إغلاق معبر سومار حرم أهالي ناحيتي قزانية (110كم كم شرق بعقوبة) ومندلي (95 كم شرق بعقوبة) من 1000 فرصة عمل في عموم مرافق المعبر.

وأضاف، "رغم التأثير السلبي لاغلاق منفذ مندلي على الواقع المعيشي والاقتصادي شرقي ديالى الا ان اغلاق منع وقوع كارثة صحية بسبب توافد وعبور الايرانيين يوميا".

واكد الخزاعي اغلاق معبر المنذرية في خانقين بالكامل منذ اذار الماضي بناء على قرارات خلية الازمة الاتحادية فيما لا يزال معبر برويزخان في قضاء كلار يمارس نشاطه بشكل اعتيادي.

وافتتحت محافظة ديالى اواخر تشرين اول من عام 2013 معبر سومار المعروف أيضاً بمنفذ مندلي بين ناحية مندلي وايران لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.

وأغلق معبر مندلي إبان الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات بعد تحول مندلي الى مسرح للعمليات العسكرية والقصف الجوي والصاروخي بين الجانبين الى جانب المخلفات والالغام التي انتشرت في المناطق الحدودية بين ايران والعراق.

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