مجلس الوزراء يعقد جلسة ويتخذ قرارات عدة

2020/04/28 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

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عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان واتخذ قرارات عدة، منها الموافقـة علـى نفاد مذكرة التفاهم الإطارية بين العراق والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع إغاثة.

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