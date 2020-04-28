شاهد: شرطي “يرثي وضع الشعب العراقي” ويصور طبيبًا شتم القوات الامنية على طريقة خالد الحنين

2020/04/28 | 20:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لجأ منتسب للقوات الامنية في كربلاء، إلى تصوير طبيب، بعد ان شتم القوات الامنية، فيما قال الشرطي انه سلك سلوك خالد الحنين مطالبا وزارة الداخلية وقائد شرطة كربلاء بالتدخل.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، منتسبًا وهو يصور الطبيب، فيما علق “مستاءً” ان الشعب العراقي جميعه يبحث عن مصلحته وهذا الدكتور الذي […]

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