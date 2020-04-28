اندية الممتاز ترفض استئناف الدوري في الوقت الحالي

2020/04/28 | 20:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة عدي الربيعي، ان جميع اندية الدوري العراقي الممتاز، تتفق على رفضها استئناف دوري الكرة الممتاز في الوقت الحالي.وقال الربيعي لـ /المعلومة/ إن “جميع اندية الممتاز دون استثناء تمتلك رؤية مفادها ان الوقت أصبح غير مناسب لأنطلاقة المنافسات وستوافق على الغاء الدوري للموسم الحالي “.وأوضح ان […]

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