كردستان تسجل 11 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/28 | 20:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الثلاثاء تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد الاشخاص في الحجر الصحي بالإقليم وصل الى (9196) شخصا، بقي منهم حاليا في الحجر (1602) شخصا في (33) مكانا مختلفا، منهم (572) شخصا في اربيل و(259) […]

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